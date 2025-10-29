Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Wild kreuzt Fahrbahn

Am Dienstag erfasste ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes ein Reh bei Gerstetten.

Um 6.40 Uhr war der Mann auf der Landstraße von Waldhausen in Richtung Gussenstadt unterwegs . Ein Reh kreuzte von links nach rechts die Straße. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und stieß frontal mit dem Wildtier zusammen. Das Reh wurde auf die Straße geschleudert und verendete. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf und verständigte den Jagdpächter. Der Schaden am fahrbereiten Mercedes wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei informiert:

Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken. Die Polizei rät, besonders bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

