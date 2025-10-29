Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Föhn löst Einsatz aus

Am Dienstagabend sorgte wohl ein Kurzschluss für einen Feuerwehreinsatz in Ulm.

Gegen 20 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in den Häberlinweg aus. Dort hatten Hausbewohner einen Brand gemeldet. Beim Eintreffen hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Den ersten Erkenntnissen nach, hatte ein Föhn wohl einen Kurzschluss und setzte das Inventar in Brand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb bewohnbar.

