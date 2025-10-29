PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Automaten aufgebrochen
Beute machte ein Einbrecher von Montag auf Dienstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden begab sich der Einbrecher in die Ulmer Straße. An einer Gaststätte hebelte er eine Tür auf der Terrasse auf und kam so in den Gastraum. Dort standen drei Spielautomaten. Die konnte er alle aufbrechen und an das Münzgeld gelangen. Damit flüchtete er. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in Ebersbach in derselben Nacht besteht.

+++++++ 2083218 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

