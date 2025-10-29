Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Jugendlicher ausgeraubt

Am Sonntag überfielen Unbekannte in Salach einen 17-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr war der 17-Jährige auf dem Heimweg vom Bahnhof in Richtung Oskar-Moritz-Park unterwegs. Beim dortigen Spielplatz sprachen ihn mehrere Unbekannte an. Als er die Gruppe ignorierte, schlugen die etwa acht männlichen Personen wohl unvermittelt auf ihn ein. Einer der Täter bedrohte den Jugendlichen dabei auch mit einem Messer. Dann forderten sie die Herausgabe seiner Wertsachen. Um nicht weiter attackiert zu werden übergab er den Angreifern sein Handy, Geldbeutel, Schlüsselbund und Kopfhörer. Währenddessen sollen die Täter ihr Opfer durchgehend mit Schlägen gegen den Kopf traktiert haben. Von Zuhause aus verständigte der 17-Jährige kurze Zeit später die Polizei. Mehrere Streifen fahndeten nach den Tätern. Die blieben jedoch unentdeckt. Der Jugendliche kam zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/632201. Zu den Tätern ist bisher lediglich bekannt, dass sie wohl zwischen 15 und 20 Jahre alt sind und zur Tatzeit dunkel gekleidet waren.

