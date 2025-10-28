Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Schwindel vor Unfall

Trotz Unwohlsein setzte sich ein 37-Jähriger am Montag ans Steuer seines Wagens. Ein Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne war die Folge.

Ulm (ots)

Der Mann war kurz nach 8.45 Uhr mit seinem Hyundai in der Hausener Straße ortseinwärts unterwegs. Dabei kam das Auto in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Laterne. Der 37-Jährige berichtete gegenüber den Polizisten, dass ihn bereits vor Fahrtantritt Schwindel plagte. Trotz dieses Zustands setzte er sich ans Steuer und fuhr los. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Fahrer wegen der Straßenverkehrsgefährdung. Er sieht einer Strafanzeige entgegen. Sein Führerschein durfte er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft behalten. Der Hyundai war noch fahrbereit. Die Ermittler schätzen den Sachschaden an den Auto und der Straßenlaterne auf jeweils 5.000 Euro. Da die Laterne umzustürzen drohte, wurde sie durch den Bauhof entfernt.

Hinweis der Polizei: Wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird bestraft, sagt das Strafgesetzbuch. Wer sich also nicht wohl fühlt, sollte sich auf keinen Fall selbst ans Steuer setzen. Lassen Sie sich fahren, rufen Sie ein Taxi oder im Ernstfall gleich den Krankenwagen. Damit alle sicher ankommen und niemand ins Gefängnis oder eine Strafe bezahlen muss.

++++2074239(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell