Etwa 10.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Montag in Heidenheim a.d. Brenz.

Der Porsche SUV parkte zwischen 7.30 Uhr und 13.15 Uhr am Fahrbahnrand in der Arndtstraße. Als der 35-Jährige zu seinem Auto zurückkam, stellte er den Schaden fest. Ein unbekanntes Fahrzeug war an dem geparkten Porsche auf der linken Seiten entlang geschrammt. Der Streifvorgang muss wohl so heftig gewesen sein, dass das SUV eine Fahrzeuglänge nach vorne geschoben wurde. Anhand des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw oder Kleintransporter handeln dürfte. Der Schaden am Porsche wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Heidenheim unter der Tel. 07321/322-432 entgegen.

