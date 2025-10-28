PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Mit Leitplanke kollidiert
Am Montag verlor ein 24-Jähriger auf der B311 bei Ertingen die Kontrolle über sein Auto.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr war der Mann auf der B311 von Herbertingen in Richtung Riedlingen unterwegs. Auf Höhe Ertingen kam der Fahrer des Skoda Elektrofahrzeuges nach rechts von der Straße ab und streifte an den Leitplanken entlang. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Skoda auf rund 2.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Verkehrseinrichtung ist, muss die Polizei noch ermitteln.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

