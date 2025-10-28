Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende versuchten Unbekannte in Ulm in einen Kindergarten einzusteigen.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Montag 7.30 Uhr waren Einbrecher in der Zeitblomstraße unterwegs. Dort versuchten sie in einen Kindergarten zu gelangen. Die Unbekannten scheiterten mit ihrem Werkzeug an den stabilen Türen. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Sachschaden an den Türen wird auf 500 Euro geschätzt

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

