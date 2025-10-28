Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Fuchs quert Straße

Sachschaden entstand am Montag bei einem Wildunfall bei Unlingen.

Ulm (ots)

Um 5 Uhr war ein 23-Jähriger auf der L275 vom Riedlingen in Richtung Heudorf unterwegs. Dort querte ein Fuchs die Straße. Der Fahrer des VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wildtier. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und verständigte den zuständigen Jagdpächter. Die Schadenshöhe am Auto schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.

