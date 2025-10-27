Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Radfahrer contra Auto

Am Sonntag ging ein Zusammenstoß zwischen einem 14-jähriger Radler und einem Auto in Heidenheim-Mergelstetten glimpflich aus.

Der Radfahrer war gegen 11 Uhr in der Schillerstraße bergab in Richtung Hauffstraße unterwegs. In der Hauffstraße fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW Caddy. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Radler an der Einmündung die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin zu spät wahrgenommen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Jugendliche prallte mit seinem Mountainbike gegen den Pkw und wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Von dort aus stürzte er auf die Straße. Glücklicherweise blieb der Jugendliche unverletzt und konnte in die Obhut seiner Mutter übergeben werden. An dem VW und dem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen. Diese können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

