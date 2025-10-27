Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher unterwegs

Zwischen Freitag und Sonntag stiegen Unbekannte in Göppingen in einen Kindergarten ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.15 Uhr waren Einbrecher in der Schulerburgstraße unterwegs. Dort schlugen sie ein Fenster ein. So gelangten sie ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbaren versuchten die Einbrecher in ein verschlossenes Büro einzudringen. Das mißlang und die Unbekannten zogen ohne Beute von dannen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

