Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Pfarrheim, Zeugen gesucht

Emssdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (26.05.), 18.00 Uhr auf Dienstag (27.05.), 06.55 Uhr in das Pfarrheim an der Karlstraße eingestiegen. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Im Pfarrheim öffneten sie die Türen zu diversen Räumen und durchsuchten dort Schränke sowie Schubladen. Beute machten die Unbekannten nach ersten Einschätzungen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

