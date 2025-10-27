Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Vor den Augen der Polizei streifte am Samstag ein 35-Jähriger mit seinem Auto einen Pkw in Dürmentingen. Das blieb nicht folgenlos.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife war kurz vor 18 Uhr in der Hauptstraße unterwegs. Wie sich herausstellte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Audi rechts an einem haltenden Citroen vorbei und streifte am Pkw des 53-Jährigen entlang. Der hatte angehalten, um dem Streifenwagen die Vorfahrt zu gewähren. Die aufmerksamen Polizisten sahen das und nahmen sofort die Verfolgung auf. Denn der Audifahrer hatte nach dem Rempler nicht angehalten und die Fahrt in Richtung Bad Buchau fortgesetzt. Kurz darauf gelang es den Polizisten, den Flüchtigen anzuhalten. Bereits beim Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Schnell war klar, warum der 35-Jährige geflüchtet war. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, ein Atemalkohltest ergab rund 1,8 Promille. Dem war wohl nicht genug, denn der Fahrer gab auch spontan an, verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen zu haben. Die Fahrt war damit zu Ende und der Mann musste mit aufs Polizeirevier. Dort nahm ihm eine Arzt Blut ab. Bei dem Streifvorgang ist ein Schaden am Audi in Höhe von ca. 500 Euro entstanden. Der Schaden am Citroen wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Den Führerschein ist der 35-Jährige los. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht zu.

