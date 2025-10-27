Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Von der Straße abgekommen

Am Sonntag landete bei einem Unfall bei Herbrechtingen ein Renault im Acker. Die Fahrerin wurde verletzt, die beiden Insassen hatten Glück im Unglück

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war eine 32-Jährige auf der L1079 von Hausen ob Lonetal in Richtung Herbrechtingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve nach rechts in das Seitenbankett. Das Bankett und einen Feldweg hatte die 32-Jährige mit ihrem Auto durchfahren und landete im Acker. Da die Fahrerin wohl das Bewusstsein verloren hatte, verständigten die beiden mit im Fahrzeug befindlichen sieben- und zehnjährigen Kinder zunächst eine Angehörige. Die wählte den Notruf. Wenig später trafen Rettungsdienst und Polizei an der Unfallstelle ein. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. In einem Krankenhaus wurde die 32-Jährige behandelt und sie musste zur Bestimmung des Alkoholwertes eine Blutprobe abgeben. Auch die Zehnjährige wurde im Krankenhaus untersucht. Das Mädchen konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung noch am selben Abend wieder verlassen. Der Siebenjährige kam zum Glück nur mit dem Schrecken davon. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Ob die Fahrerin wegen einer möglichen Alkoholisierung oder aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems von der Straße abgekommen war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Schaden am Renault wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Flurschaden ist nicht entstanden.

++++2070796(TH)

