Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannter schlägt auf 38-Jährigen ein - Zeugen gesucht

Am Sonntag soll ein Mann in Biberach von einem Täter grundlos angegriffen worden sein.

Ulm (ots)

Der 38-Jährige war zusammen mit zwei Bekannten gegen 1.30 Uhr zu Fuß im Bismarckring. Die Drei gingen den Fußweg in Richtung einer Gastrokneipe entlang, als ihnen mindestens zwei Personen entgegen kamen. Einer der Unbekannten hätte wohl grundlos mit einem unbekannten Gegenstand auf den 38-Jährigen eingeschlagen und traf ihn dabei im Gesicht. Danach flüchtete der Angreifer und sein Begleiter in Richtung Bismarckring. Nach dem grundlosen Angriff gingen der Verletzte und seine Begleiter weiter, eine Verständigung der Polizei erfolgte zunächst nicht. Eine Polizeistreife wurde gegen 2 Uhr auf den Verletzten aufmerksam. Der alkoholisierte Mann berichtete von dem Vorfall. Da die Verletzungen im Gesicht des 38-Jährigen doch schlimmer waren, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Da es dunkel war, konnte das Opfer und seine beiden Begleiter den Täter nur vage beschreiben. Der Angreifer soll ca. 20 Jahre alt, groß und schlank gewesen sein. Der Unbekannte hatte einen Undercut und trug dunkle Kleidung. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Telefon-Nr. 07351/4470 auf weitere Zeugenhinweise.

++++2067639(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell