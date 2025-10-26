PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) BAB A8, AS Ulm-West - Betrunkener Fahrer verursacht schweren Unfall

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr befährt der 33-jährige Fahrer die BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung fährt der Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-West auf der linken Spur einem 63-Jährigen auf und bringt diesen ins Schleudern. Beide Fahrzeuge werden nach rechts abgewiesen und kollidieren dort mit der Leitplanke. Ein drittes Fahrzeug wird durch herumfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Aufgrund des Unfalls ist die BAB A8 für eine Stunde voll gesperrt, wodurch es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Die Autobahnmeisterei hat die Unfallstelle bis ca. 23.50 Uhr gereinigt. Der Unfallverursacher wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Durch den Unfall werden zwei Personen leicht verletzt und eine Person schwer verletzt. Die Beteiligten werden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der entstanden Sachschaden wird auf ca. 45.000EUR geschätzt.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Michael Deckwitz)

Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2066629)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

