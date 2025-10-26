PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen
Lenglingen - Unfall aufgrund Trunkenheit endet glimpflich

Ulm (ots)

Am Samstag, 25.10.205, kommt es gegen 16.15 Uhr auf der L1075 bei Lenglingen zu einem Unfall. Der 46-jährige Unfallverursacher kommt in einer Haarnadelkurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hier frontal mit einer 35-jährigen entgegenkommender Fahrerin. Mehrere Zeugen beobachten den Unfallhergang und melden diesen bei der Polizei. Nachdem die Polizei die Zeugen befragt hat, stellt sich heraus, dass der 46-Jährige zuvor riskant vor der Haarnadelkurve überholt hat. Des Weiteren ermitteln die Beamten des Polizeireviers Göppingen, dass der Unfallverursacher betrunken ist. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde beim 46-jährigen Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke teilweise gesperrt.

