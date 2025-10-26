PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto in Brand geraten

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, stand ein Autofahrer bei roter Ampel in der Schnaitheimer Straße / Karlstraße. Plötzlich rauchte es aus dem Motorraum seines Mercedes. Bis die erste Streife vor Ort war, brannte es richtig unter der Motorhaube. Das Auto brannte vollständig aus. Eine Ursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Das Auto hatte einen Wert von ca. 7.000 EUR. Die Schnaitheimer Straße war bis kurz nach 11.00 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Heidenheim war mit vier Fahrzeugen und 13 Mann im Einsatz. Die Straße musste mit Maschinen gereinigt werden. Es stellte sich heraus, dass durch die große Hitze auch der Fahrbahnbelag beschädigt wurde.

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

