POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Verletzten Radler liegen lassen

Ein Autofahrender hat am Mittwoch nach einem Unfall in Niederstotzingen die Flucht ergriffen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 12.45 Uhr in der Bahnhofstraße / Sontheimer Straße. Ein 65-Jähriger war mit seinem Mountainbike dort entlang gefahren. Der Radler wollte die Kreuzung von der Bahnhofstraße in Richtung Günzburger Straße überqueren. Aus Richtung Sontheim kam ein weißer SUV. Der fuhr geradeaus weiter in Richtung Breite Straße. Dabei hatte der Fahrende des SUV wohl nicht auf den Radler geachtet. Denn der hatte Vorfahrt. Der Senior versuchte auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihm und der Radler stürzte auf die Straße. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der weiße SUV fuhr ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern weiter. Das taten zwei Ersthelfer, die den Verletzten sahen und halfen ihm. Danach ging er nach Hause. Da die Schmerzen wohl doch stärker waren, erstattete er am Nachmittag Anzeige bei der Polizei. Die nahm den Unfall nachträglich auf und der Mann begab sich in ärztliche Behandlung. An dem MTB entstand geringer Sachschaden. Eine Beschreibung des Fahrenden war dem Senior nicht möglich, allerdings konnte er einen ersten Hinweis zum Teilkennzeichen HDH - PA ? geben. Die Polizei Giengen ermittelt jetzt und sucht den flüchtigen SUV. Sie bittet um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, den Fahrenden kennt oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07322/9653430 zu melden.

Wird jemand verletzt, so verfolgt die Polizei nicht nur die Verursacher sondern hilft den Verletzten mit ihren Ermittlungen auch, deren Schaden ersetzt zu bekommen. Hier können auch Zeugen helfen. Mit ihrer "Aktion Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, richtig zu handeln: www.aktion-tu-was.de.

++++2048322

