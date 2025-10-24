Ulm (ots) - Am vergangenen Dienstag betrat der 40-Jährige gegen 6.40 Uhr die Tankstelle in der Stuttgarter Straße. An der Kasse nahm er zwei Tabakdosen und steckte sie in seinen Rucksack. Ohne zu bezahlen, flüchtete er aus dem Gebäude. Zwei Zeugen rannten dem Dieb hinterher und konnten ihn nach wenigen Metern ...

