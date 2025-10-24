POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht um den Schaden gekümmert
Am Donnerstag fuhr der Unfallvursacher in Ehingen einfach weg.
Ulm (ots)
Der Audi parkte zwischen 16 Uhr und 17.50 Uhr auf einem Privatgrundstück im Welsweg. Während dieser Zeit stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Beifahrerseite an dem Audi A4. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.
