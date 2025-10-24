Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Ladendieb festgenommen

Ein 40-Jähriger soll für mehrere Ladendiebstähle in Uhingen verantwortlich sein.

Am vergangenen Dienstag betrat der 40-Jährige gegen 6.40 Uhr die Tankstelle in der Stuttgarter Straße. An der Kasse nahm er zwei Tabakdosen und steckte sie in seinen Rucksack. Ohne zu bezahlen, flüchtete er aus dem Gebäude. Zwei Zeugen rannten dem Dieb hinterher und konnten ihn nach wenigen Metern stellen. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige für zwei weitere Diebstähle Ende September verantwortlich war. Auch hier klaute er an derselbsen Tankstelle Tabakdosen. Für seine Taten muss er sich nun verantworten.

