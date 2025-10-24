Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Im Berufsverkehr aufgefahren

Am Donnerstag verursachte ein Audi-Fahrer einen Unfall in Göppingen. Der war dem Vordermann ins Heck gekracht und wurde dabei verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi in der Roßbachstraße. Vor ihm war ein VW Golf in Richtung Großeislinger Straße unterwegs. Dessen 49-jähriger Fahrer bremste wegen dem erhöhten Verkehrsaufkommens zwischen dem Kreisverkehr und der roten Ampel ab. Der 26-jährige Fahrer des Audi erkannte das zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 49-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Die Polizei Göppingen schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Autos auf mehrere tausend Euro.

++++2049578

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell