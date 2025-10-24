Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrerin erfasst Fußgängerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 14-Jährige am Donnerstag in Bartenbach.

Laut ihren Angaben war die 14-Jährige im Begriff die Schelmenstraße zu überqueren. Eine bislang unbekannte Autofahrerin soll die Schülerin wohl vorbeigelassen haben. Unerwartet soll die Autofahrerin plötzlich weiter gefahren sein und erfasste die Fußgängerin. Danach soll die Autofahrerin angehalten haben und ausgestiegen sein. Es kam wohl zu einem kurzen Gespräch. Danach fuhr die Autofahrerin unerkannt weiter. Die 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/63-2360) hat die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

