Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Gefährliches Überholmanöver mit Unfallfolgen

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag auf der B28 bei Laichingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf der B28. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem BMW zwischen Feldstetten und Zainingen. Trotz eingeschränkter Sicht überholte sie mehrere Autos und zuletzt einen Sattelzug. Als sie den Laster überholte, kam ihr eine 29-Jährige ordnungsgemäß in ihrem Renault entgegen. Ein Unfall konnte nicht vermieden werden und die beiden Autos kollidierten seitlich miteinander. Bei dem Unfall erlitt die Renault Fahrerin leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

++++++++ 2055100 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell