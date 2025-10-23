Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Beim Zurücksetzen nicht aufgepasst

Am Mittwoch stieß ein 45-Jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto gegen einen Pkw in Giengen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 13.30 Uhr. Ein 45-Jähriger bog mit seinem Opel von der Königsberger Straße nach links in die Fünfkirchener Straße ab. Dort kam ihm ein Auto entgegen. Um den bevorrechtigten Fahrzeug an der engen Stelle freie Fahrt zu schaffen, setzte der Opelfahrer ein Stück zurück. Dabei achtete er wohl nicht auf eine 46-Jährige. Die war mittlerweile mit ihrem VW Kombi von hinten an den Opel herangefahren. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Opel und dem VW auf jeweils ca. 5.000 Euro.

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

++++ 2044469

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell