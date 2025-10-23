Ulm (ots) - Ein 81-Jähriger erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem Betrüger. Der gab mit einer geläufigen Masche vor, die Tochter hätte einen Unfall gehabt, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Der Senior erkannte sofort die Betrugsabsicht und ignorierte den Anrufer. Dadurch kam es auch nicht zu den ...

