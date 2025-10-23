POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Schule
Von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schulgebäude in Göppingen.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag 15.30 Uhr und Mittwoch 8.15 Uhr. Unbekannte Täterschaft brach eine Tür im Innenhof auf und gelange so ins Innere des Schulgebäudes in der Schulerburgstraße. Dort wurden mehrere Räume betreten und Schubladen durchsucht. Die Diebe wurden fündig und flüchteten mit ihrer Beute. Das Polizeirevier Göppingen (07161/63-2360 nahm den Einbruch auf und sicherte Spuren. Der Schaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt.
++++ 2042320
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
