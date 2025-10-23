Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Gegen geparktes Auto gekracht

Zwei kaputte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Schulstraße. Dort fuhr eine 67-Jährige mit ihrem VW in Richtung Georg-Kaes-Straße. Aus unbekannter Ursache kam die Autofahrerin nach links und krachte mit ihrem Kombi frontal in einen geparkten Smart. Bei dem heftigen Aufprall lösten im VW die Airbags aus. Glücklicherweise zog sich die 67-Jährige nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die beiden Fahrzeuge waren nur noch Schrott. Die Polizei Bad Schussenried schätzt den Schaden auf jeweils 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg die nicht mehr fahrbreiten Fahrzeuge.

