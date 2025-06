BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Schleuser in Untersuchungshaft

Pasewalk (ots) - Am Montagvormittag wurden durch Kräfte der Bundeszollverwaltung am ehemaligen Grenzübergang Hintersee fünf somalische Staatsangehörige beim Versuch der unerlaubten Einreise festgestellt. Alle Personen reisten ausweislos. Die Gruppe wurden in Gewahrsam genommen und der Bundespolizeidienststelle in Pasewalk zugeführt. Im Rahmen der durchgeführten ...

mehr