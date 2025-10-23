POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall beim Wenden
Am Mittwoch stieß ein Autofahrer mit einem Rettungsdienst Fahrzeug in Geislingen zusammen.
Ulm (ots)
Gegen 11.15 Uhr staute sich der Verkehr zwischen Amstetten und Geislingen. Ein 82-Jähriger wendete daraufhin seinen Skoda und wollte zurück in Richtung Amstetten fahren. Dabei übersah er ein ordnungsgemäß in Richtung Amstetten fahrendes Rettungsdienstfahrzeug. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro.
+++++++ 2047851 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell