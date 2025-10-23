Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Radfahrer gestürzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radler kam es am Mittwoch in Eislingen.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 7 Uhr in der Göppinger Straße. Ein 31-Jähriger war mit seinem Pedelec auf dem Radweg aus Richtung Göppingen unterwegs. Als er die Straße "In den Weingärten" überquerte, übersah ihn wohl ein Renault-Fahrer. Dieser wollte nach rechts in Richtung Göppingen abbiegen. Beim Unfall verletzte sich der Radler schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Renault auf 500 Euro. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

