POL-UL: (UL) Ulm - Am Kreisverkehr nicht aufgepasst
Am Mittwoch übersah ein Autofahrer einen Radler im Kreisverkehr in Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Der 36-Jährige fuhr in der Sedanstraße in Richtung Moltkestraße. Am dortigen Kreisverkehr hielt er kurz an und fuhr dann los. Dabei übersah er einen 41-jährigen Pedelec Fahrer. Der fuhr schon im Kreisverkehr. Der Audi erfasste das Rad und der 41-Jährige stürzte. Der erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
