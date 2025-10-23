Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Am Kreisverkehr nicht aufgepasst

Am Mittwoch übersah ein Autofahrer einen Radler im Kreisverkehr in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Der 36-Jährige fuhr in der Sedanstraße in Richtung Moltkestraße. Am dortigen Kreisverkehr hielt er kurz an und fuhr dann los. Dabei übersah er einen 41-jährigen Pedelec Fahrer. Der fuhr schon im Kreisverkehr. Der Audi erfasste das Rad und der 41-Jährige stürzte. Der erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2043337 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell