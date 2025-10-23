PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Am Kreisverkehr nicht aufgepasst
Am Mittwoch übersah ein Autofahrer einen Radler im Kreisverkehr in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Der 36-Jährige fuhr in der Sedanstraße in Richtung Moltkestraße. Am dortigen Kreisverkehr hielt er kurz an und fuhr dann los. Dabei übersah er einen 41-jährigen Pedelec Fahrer. Der fuhr schon im Kreisverkehr. Der Audi erfasste das Rad und der 41-Jährige stürzte. Der erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2043337 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren