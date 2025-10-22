Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei schnappt berauschte Fahrerin

Am Mittwoch war eine Frau unter dem Einfluss von Drogen in Ulm unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr kontrollierten die Beamten eine BMW-Fahrerin in der Neutorstraße. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass die 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Sie räumte den Konsum von Cannabis ein. Ein Drogenvortest verlief neben THC auch positiv auf Kokain. Die Fahrerin musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. In ihrem Fahrzeug konnte außerdem eine geringe Menge an mutmaßlichem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Neben einer Anzeige, setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen die 29-Jährige.

