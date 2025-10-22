PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei schnappt berauschte Fahrerin
Am Mittwoch war eine Frau unter dem Einfluss von Drogen in Ulm unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr kontrollierten die Beamten eine BMW-Fahrerin in der Neutorstraße. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass die 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Sie räumte den Konsum von Cannabis ein. Ein Drogenvortest verlief neben THC auch positiv auf Kokain. Die Fahrerin musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. In ihrem Fahrzeug konnte außerdem eine geringe Menge an mutmaßlichem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Neben einer Anzeige, setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen die 29-Jährige.

++++ 2040368

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren