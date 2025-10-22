PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Kupferkabel abgeflext
Größeren Schaden richteten Unbekannte am vergangenen Wochenende an.

Ulm (ots)

Über das Wochenende drangen Einbrecher auf das Gelände eines Kieswerkes in Maselheim ein. Zunächst zwickten sie ein Schloss an der Schranke ab. Mit einem Fahrzeug fuhren sie auf das Areal. Dort flexten sie von Maschinen etwa 100 Meter Kupferkabel ab. Danach schleiften sie das Kabel in Richtung Ausgang und verluden es. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

+++++++ 2034968 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren