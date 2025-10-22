Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Kupferkabel abgeflext

Größeren Schaden richteten Unbekannte am vergangenen Wochenende an.

Ulm (ots)

Über das Wochenende drangen Einbrecher auf das Gelände eines Kieswerkes in Maselheim ein. Zunächst zwickten sie ein Schloss an der Schranke ab. Mit einem Fahrzeug fuhren sie auf das Areal. Dort flexten sie von Maschinen etwa 100 Meter Kupferkabel ab. Danach schleiften sie das Kabel in Richtung Ausgang und verluden es. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

+++++++ 2034968 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

