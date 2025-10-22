PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Diebstahl auf Baustelle
Mehrere hundert Meter Kupferkabel stahlen Unbekannte die vergangenen Tage.

Ulm (ots)

Unbekannte gelangten auf die Baustelle in der Hohenmemminger Hauptstraße. Von einer Kabeltrommel entwendeten sie mehrere hundert Meter Kupferkabel und durchtrennten auch ein bereits verlegtes Kabel. Damit flüchteten sie unerkannt. Die mögliche Tatzeit ist von Freitag 13 Uhr bis Dienstag 13 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) zu melden.

++++++++ 2037267 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren