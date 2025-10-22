POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Diebstahl auf Baustelle
Mehrere hundert Meter Kupferkabel stahlen Unbekannte die vergangenen Tage.
Ulm (ots)
Unbekannte gelangten auf die Baustelle in der Hohenmemminger Hauptstraße. Von einer Kabeltrommel entwendeten sie mehrere hundert Meter Kupferkabel und durchtrennten auch ein bereits verlegtes Kabel. Damit flüchteten sie unerkannt. Die mögliche Tatzeit ist von Freitag 13 Uhr bis Dienstag 13 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) zu melden.
