Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht um den Schaden gekümmert

Etwa 4.000 Euro Schaden sind das Resultat einer Unfallflucht am Montag.

Ulm (ots)

Der Peugeot stand bis etwa 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Jordanbad. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ein- oder Ausparken den Peugeot. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Die Polizei sicherte die Spuren an dem beschädigten Auto und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

++++++++ 2036265

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell