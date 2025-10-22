Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Ulm - Zeugen gesucht

Am Montag kam es zu einer Auseinandersetzung im Apothekergarten in Ulm.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Eine Personengruppe von etwa 5-6 Personen befand sich zusammen mit dem 40-Jährigen im Apothekergarten. Nach ersten Erkenntnissen kam es dort zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der Geschädigte mit einer zerbrochenen Flasche attackiert wurde. Die Personengruppe ließen daraufhin den Mann zurück und flüchteten vermutlich in Richtung Busbahnhof Ulm. Bei einem der Täter soll es sich um einen Mann mit nordafrikanischen Erscheinungsbild handeln. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere, ob Personen mit Blutantragen an Händen oder Kleidung gesehen wurden. Auch weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-0 entgegen.

++++ 2029559

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell