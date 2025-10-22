Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gas mit Bremse verwechselt?

Am Dienstag fuhr eine Autofahrerin auf ein stehendes Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.35 Uhr. Im Stadtteil Lehr fuhr die 65-Jährige mit ihrem Opel in der Ringstraße in Richtung Junginger Straße. Dort war die Ampel rot und es standen Fahrzeuge. Ihren eigenen Angaben zufolge, soll sie dann das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt haben und prallte einem Fiat in das Heck. Der Fiat wurde dann auf einen davor stehenden VW geschoben. Eine 67-jährige Beifahrerin im Fiat klagte über Schmerzen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

