Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall LKW auf B104 - Bergung führt vermutlich zu Sperrung bis in den Abend

Küssow/Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen ist kurz nach 06.00 Uhr ein 30-jähriger Deutscher mit seinem LKW auf der B104 Höhe Küssow in Fahrtrichtung Neubrandenburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an. Von einem Wildunfall oder der Beteiligung anderer Fahrzeuge geht die Polizei aktuell nicht aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls hat es bereits im morgendlichen Berufsverkehr Verzögerungen geben. Nun hat der Abschlepper erklärt, dass zur Bergung des LKW ein Sonderkran notwendig ist. Dadurch wird die B104 Höhe Küssow voll gesperrt. Nach Einschätzung der Fachleute könnte sich die Vollsperrung bis heute in die Abendstunden hinziehen.

Wer nach Neubrandenburg (ab Autobahnausfahrt Ost) unterwegs ist, kann unter anderem über Warlin/Monckeshof ausweichen oder auch über Burg Stargard/Sponholz - je nach Fahrtziel.

Wer aus Neubrandenburg zur Autobahn möchte, sollte lieber zur Abfahrt Neubrandenburg Nord ausweichen.

Die Vollsperrung startet voraussichtlich zwischen etwa 08.15 Uhr und 08.45 Uhr.

