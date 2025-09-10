PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 10.09.2025 um 17:00 Uhr kam es auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der alleinbeteiligte Motorradfahrer die Rostocker Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Engels-Ring. An der Kreuzung Rostocker Straße / Friedrich-Engels-Ring beabsichtigte er nach rechts auf den Friedrich-Engels-Ring abzubiegen. Auf Grund der den Witterungsverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit (regennassen Fahrbahn) kam der 52-jährige deutsche Fahrzeugführer in der Rechtskurve zu Fall. An dem Motorrad, der Marke Sangyang, entstand Sachschaden in Höhe von 1.500,-EUR. Der Fahrzeugführer wurde an der Unfallstelle durch RTW und Notarzt behandelt und anschließend, schwerverletzt, in das Klinikum verbracht. Während der Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung des Motorradfahrers, kam es auf dem Friedrich-Engels-Ring und der Rostocker Straße, zeitweise, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und thematisch
zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 19:04

    POL-NB: Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wolgast (ots) - Am 10.09.2025, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich auf der K22 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Dacia Spring die Kreisstraße aus Rubenow kommend, in Fahrtrichtung Wusterhusen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:52

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Leichenfund in Weitin

    Neubrandenburg (ots) - Bereits am vergangenen Samstag (06.09.2025) wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises eine stark verletzte Person im Neubrandenburger Ortsteil Weitin gemeldet. Die daraufhin verständigten Beamten aus dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg stellten am Einsatzort einen Mann in dessen Wohnung fest, der starke Verletzungen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:45

    POL-NB: E-Scooter Fahrer beschäftigen die Polizei in Vorpommern-Rügen

    Vorpommern-Rügen (ots) - In den letzten 24 Stunden gerieten mehrfach Fahrer von E-Scootern ins Visier der Polizei. Ohne Versicherungsschutz auf Rügen So kam es gestern (09.09.2025) gegen 14:00 Uhr zu einer Verkehrskontrolle in Putbus auf Rügen. Dort wurde im Rahmen der Streifentätigkeit vor einer Grundschule eine 28-jährige Fahrerin eines Elektrorollers angehalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren