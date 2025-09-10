Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 10.09.2025 um 17:00 Uhr kam es auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der alleinbeteiligte Motorradfahrer die Rostocker Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Engels-Ring. An der Kreuzung Rostocker Straße / Friedrich-Engels-Ring beabsichtigte er nach rechts auf den Friedrich-Engels-Ring abzubiegen. Auf Grund der den Witterungsverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit (regennassen Fahrbahn) kam der 52-jährige deutsche Fahrzeugführer in der Rechtskurve zu Fall. An dem Motorrad, der Marke Sangyang, entstand Sachschaden in Höhe von 1.500,-EUR. Der Fahrzeugführer wurde an der Unfallstelle durch RTW und Notarzt behandelt und anschließend, schwerverletzt, in das Klinikum verbracht. Während der Unfallaufnahme und medizinischen Versorgung des Motorradfahrers, kam es auf dem Friedrich-Engels-Ring und der Rostocker Straße, zeitweise, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

