Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Leichenfund in Weitin

Neubrandenburg (ots)

Bereits am vergangenen Samstag (06.09.2025) wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises eine stark verletzte Person im Neubrandenburger Ortsteil Weitin gemeldet. Die daraufhin verständigten Beamten aus dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg stellten am Einsatzort einen Mann in dessen Wohnung fest, der starke Verletzungen aufwies und leblos am Boden lag. Der kurze Zeit später eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-Jährigen Deutschen feststellen.

Aufgrund der Art und Schwere der Verletzungen ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Fremdeinwirkung nicht auszuschließen. Die eingesetzten Beamten wurden vor Ort noch mit der Befragung möglicher Zeugen betraut. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ordnete den Einsatz der Rechtsmedizin an. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen melden. Die Tat fand vermutlich in der Zeit zwischen Freitagabend (05.09.2025) und den frühen Morgenstunden des Samstags (06.09.2025) in der Wohnung des Verstorbenen in der Dorfstraße statt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110, die Onlinewache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Durch die laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

