POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 30-jährigen Mann aus Garz

Stralsund (ots)

Der seit dem 08.09.2025 vermisste 30-jährige Mann wurde am 09.09.25 nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten in Stralsund aufgefunden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

