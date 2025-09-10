Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolgast (ots)

Am 10.09.2025, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich auf der K22 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Dacia Spring die Kreisstraße aus Rubenow kommend, in Fahrtrichtung Wusterhusen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und war zunächst nicht ansprechbar. Durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Pritzwald, Gustebin, Wusterhusen, Kemnitz, Lubmin und Rubenow konnte der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug befreit werden. Diese befanden sich mit 39 Kameraden im Einsatz. Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten ins Uniklinikum nach Greifswald. Der beteiligte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die K22 für knapp zwei Stunden vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.550 EUR. Der Unfallbeteiligte hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

