PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt: Raserei und Social-Media-Videos sind kein Spaß, sondern Straftaten

Stralsund (ots)

Ein aufmerksamer Internetnutzer hat der Polizei in Stralsund einen Hinweis auf einen Instagram-Account gegeben, auf dem Videos veröffentlicht wurden, die mutmaßlich ein Fahrzeug im Stadtgebiet von Stralsund zeigen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Fahrzeugführer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit - mehr als 100 km/h - durch den innerstädtischen Bereich fährt.

Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Illegale Straßenrennen sind kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Nach § 315d StGB drohen bei einer Verurteilung Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, in besonders schweren Fällen sogar bis zu zehn Jahren. Zudem kann die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperre für die Neuerteilung verhängt werden.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin: Mit solchen Fahrmanövern werden nicht nur die Insassen, sondern auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Überhöhte Geschwindigkeit gehört nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle.

Immer wieder werden Fahrten mit überhöhter Geschwindigkeit in sozialen Netzwerken präsentieren. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, solche Handlungen nachzuahmen oder zu verharmlosen. Es handelt sich hierbei nicht um "Spaßvideos", sondern um lebensgefährliche Situationen mit strafrechtlichen Konsequenzen.

Die Kriminalpolizei wird den Sachverhalt konsequent verfolgen und geht allen Hinweisen zu illegalen Straßenrennen nach. Wer verdächtige Beobachtungen macht oder Aufnahmen von riskanten Fahrmanövern sieht, wird gebeten, diese der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 19:05

    POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Neubrandenburg (ots) - Am 10.09.2025 um 17:00 Uhr kam es auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der alleinbeteiligte Motorradfahrer die Rostocker Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Engels-Ring. An der Kreuzung Rostocker Straße / Friedrich-Engels-Ring beabsichtigte er nach rechts auf den Friedrich-Engels-Ring abzubiegen. Auf Grund der ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 19:04

    POL-NB: Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wolgast (ots) - Am 10.09.2025, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich auf der K22 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Dacia Spring die Kreisstraße aus Rubenow kommend, in Fahrtrichtung Wusterhusen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:52

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Leichenfund in Weitin

    Neubrandenburg (ots) - Bereits am vergangenen Samstag (06.09.2025) wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises eine stark verletzte Person im Neubrandenburger Ortsteil Weitin gemeldet. Die daraufhin verständigten Beamten aus dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg stellten am Einsatzort einen Mann in dessen Wohnung fest, der starke Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren