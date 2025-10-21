Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Nachtrag zum Brand am Montag auf einem Firmengelände in der Industriestraße.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6141543) kam es zu einem Brand in einer Sortieranlage. Neben der Halle wurde auch ein angrenzendes Bürogebäude in Mitleidenschaft gezogen. Bei den Einsatzmaßnahmen erlitten fünf Feuerwehrleute leichte Verletzungen durch Rauchgas. Die wurden vor Ort behandelt. Eine Brandursache ist nach wie vor unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 1 Million Euro geschätzt.

++++ 2030026

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell