Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Brand an Sortieranlage

Am Montag kam es zu einem Vollbrand in Sontheim.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr kam es zu einem Brand in der Industriestraße. Es wurde zunächst starker Rauch gemeldet. Einsatz- und Rettungskräfte fuhren zu der Örtlichkeit. Dort befand sich eine Lagerhalle in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich in der Lagerhalle keine Personen. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zum jetzigen Zeitpunkt (15.45 Uhr) werden die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern.

++++ Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell