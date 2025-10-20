Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birbenbach - Aufmerksamer Zeuge gesucht

Am Sonntag kam es vor einer Bäckerei zu einem Parkrempler in Birenbach.

Ulm (ots)

Der bislang unbekannte Zeuge konnte einen Unfall beobachten. Dieser ereignete sich gegen 12.20 Uhr in der Hauptstraße vor einer Bäckerei. Der Zeuge beobachtete wie ein Ford gegen einen BMW stieß und im Anschluss davonfuhr. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Mann schrieb das Kennzeichen des Unfallverursachers auf eine Serviette auf und übergab den Zettel einer Mitarbeiterin der Bäckerei. Der aufmerksame Zeuge wird gebeten sich beim Polizeirevier Uhingen (Tel.: 07161-9381120) zu melden.

++++ 2022248 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

