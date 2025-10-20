PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Polizei schnappt berauschten Fahrer
Am Sonntag war ein Mann unter dem Einfluss unter Drogen in Blaustein unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr kontrollierten die Beamten einen BMW-Fahrer in der Ulmer Straße. Schnell hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Fahrer zitterte und hatte sehr auffällige Pupillen. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und THC. Der Fahrer musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den 35-Jährigen.

++++2024131 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren