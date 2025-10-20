Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Sonntag war ein Mann unter dem Einfluss unter Drogen in Blaustein unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr kontrollierten die Beamten einen BMW-Fahrer in der Ulmer Straße. Schnell hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Fahrer zitterte und hatte sehr auffällige Pupillen. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und THC. Der Fahrer musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen den 35-Jährigen.

