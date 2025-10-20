Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Am Steuer eingeschlafen oder Tier ausgewichen?

Am Sonntag verursachte ein 27-Jähriger bei Warthausen einen Unfall. Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi A6 auf der B465 bei Warthausen. Der Autofahrer war in der Ehinger Straße von Warthausen in Richtung Biberach unterwegs. Dort kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und krachte frontal gegen eine Mauer. Bei dem heftigen Aufprall lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Der 27-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Fahrer wählte selbst noch den Notruf. Gegenüber den Rettungskräften gab der mutmaßliche Unfallverursacher wohl an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Später berichtete der Fahrer bei der Polizei, dass er einem Tier ausweichen musste. Die Polizei schätzt den Schaden am total beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Auto auf rund 15.000 Euro. An der stabilen Betonmauer ist ersten Erkenntnissen zufolge wohl kein Schaden entstanden. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Auf den 27-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Seinen Führerschein musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft abgeben.

++++2021441

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

