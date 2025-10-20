Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei erwischt Raser

Am Sonntag waren bei Biberach mehrere Fahrende deutlich zu schnell unterwegs.

Die Biberacher Polizei kontrollierte am zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf der B312 zwischen Ochsenhausen und Ringschnait. Dort sind 100 km/h erlaubt. Dabei fiel ihnen während der einstündigen Kontrolle ein 44-Jähriger auf. Der war mit seinem Porsche bei einem Überholvorganges rasant unterwegs. Der Fahrer wurde mit 55 km/h über dem Erlaubten erwischt. Die Beamten stoppten die Betroffenen und führten verkehrserzieherische Gespräche. Der 44-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Für eine 29-Jährige mit ihrem Skoda und einem 39-Jährigen mit seinem Audi ging die Kontrolle glimpflicher aus . Beide fuhren an gleicher Stelle mit 122 km/h und 123 km/h und kassierten Bußgelder. Die Beamten führten mit den Autofahrenden Gespräche über die Gefahren zu schnellen Fahrens.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

