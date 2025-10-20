Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Buntmetalldiebe bei der Tat gestört

Am Sonntag versuchten Diebe auf einem Gelände eines Kieswerkes bei Unlingen Kabel zu stehlen.

Gegen 20.45 Uhr waren die Einbrecher auf dem Firmengelände neben der B311 zu Gange. Dadurch wurde ein Alarm ausgelöst und der Besitzer benachrichtigt. Der kam und schaute nach der Ursache. Die Unbekannten hatten es wohl an einem großen Förderband auf die Kupferkabel abgesehen. Auf einer Länge von rund 40 Metern demontierten die Unbekannten das Starkstromkabel aus den Halterungen. Um das Kabel stromlos zu machen, brachen die Diebe einen Verteilerkasten auf. Bei der Tatausführung wurden die Einbrecher offenbar von dem Kieswerkbetreiber überrascht und flüchteten. Zurück blieb ein kleiner Schaden an dem Verteilerkasten. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter der Tel. 07371/ 938-0 entgegen

